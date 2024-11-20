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日月光三多 滙豐喊買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

日月光投控（3711）昨（19）日價漲量增，收漲1.9%至154.5元。依外資滙豐證券出具最新個股報告，看好日月光投控後市在CoWoS-L等「三大利多」具潛力，因此將評等由「減碼」升評至「買進」，目標價由115元大升至194元，增幅68.7%。

投資人近期關注日月光投控在先進封裝領域發展。滙豐看好，日月光投控有望進軍CoWoS-L為公司帶來新收入來源、先進封裝收入將大幅優於預期、後市EPS增長動能強勁等三大利多，股價有上行空間。

滙豐預期，日月光投控在2025至2026年將逐步具備CoWoS-L產能，分別達約1萬-2萬片、2萬-3萬片，預計可帶來約1.53億及2.55億美元收入。由於台積電現有產能無法滿足全球需求，日月光投控在CoWoS-L市場拓展可望成為正面催化劑，有助強化在先進封裝市場競爭地位。

除了日月光投控可能進軍CoWoS-L外，滙豐預計，日月光投控將提升在WoS市場占有率，預估由目前的20%-30%提高至2025年的40%，同時支持台積電在CoWoS領域的積極擴展，預計2025年相關營收將達14億美元，年增約184%。滙豐將日月光投控2025-2026年EPS預測上調3%-6%，分別至10.75元和13.55元。

CoWoS 日月光

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