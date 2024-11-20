高現金概念 台積最耀眼

第3季財報揭曉，個股財務結構躍居指標；觀察當前上市櫃企業現金部位，電子由台積電（2330）奪冠，傳產以長榮最耀眼，這些「高現金部位概念股」的資金調度靈活，足以應付景氣考驗，具擴大營運利基。

美科技股收高，帶動台積電走揚站上5日線，台股昨（19）日開高震盪走高，一度衝上22,906點，終場收22,848點，上漲302點，成交金額3,551億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股多空震盪，隨第3季財報全數揭曉，類股與個股輪動更是快速，除獲利與產業遠景，公司財務結構與現金部位，也成為投資參考指標。

根據統計，目前帳面現金與約當現金超過100億元、現金與流動資產比率在五成以上，且近期股價相對抗震個股，計有15檔，這些個股除具備高現金價值特色外，在盤面震盪之際，更獲市場買盤支撐。

觀察這些個股現金與約當現金部分，台積電1兆8,867.8億元居冠，長榮2,229.21億元、聯發科1,798.3億元，名列二、三；聯電、光寶科、大立光、長榮航、臻鼎-KY、南亞科、統一超等，均超過500億元。

進一步比較現金與流動資產比率，以藥華藥84.3%最高，川湖81.1%、長榮航77.1%，緊追其後；其他在六成以上個股，還包括長榮、大立光、台積電、世界、光寶科、億豐等。

現階段展望明年產業景氣能否續強，仍不甚明朗，擁有高現金部位公司可列入財務結構健全且獲利不錯的價值型投資標的。

富邦投顧董事長陳奕光認為，高現金部位公司資金調度較為方便，經營風險隨之降低，現金部位高未來才有提高資本支出契機，在景氣確定更好時放手一搏；此外，高現金部位公司可控制股本膨脹速度，發放更多現金股息，避免稀釋每股獲利。