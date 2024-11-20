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瑞祺電 打入美系雲端鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
瑞祺電董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
瑞祺電董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

樺漢集團旗下瑞祺電通（6416）昨（19）日舉行法說會，展望後市，瑞祺電預期今年營收、獲利將優於去年。展望明年，瑞祺電首度打入美系一線CSP供應鏈，供應網安相關產品，將於2025年第3季開始出貨，加上三大業務皆成長，瑞祺電預期明年全年營收、毛利率、營益率皆有雙位數增長。

瑞祺電美系一線CSP主權雲專案將在明年第1季進行備料，預計第3季新品上市，瑞祺電除出貨硬體產品，也將搭配服務業務。據了解，該專案訂單屬於高階產品，單價達1.5萬美元，如一年出貨2,000台，貢獻業績上看10億元。

集邦估今年全球電視出貨量 圖／經濟日報提供
集邦估今年全球電視出貨量 圖／經濟日報提供

此外，瑞祺電原先取得的美國電信交換器大單，由於該客戶更改設計，因此出貨將遞延到明年。瑞祺電表示，明年首季會進行量產前最後驗證（DVT），第3季新品可望上市。

隨著兩大專案訂單將於明年開始出貨，瑞祺電董事長朱復銓預估，明年三大產品線皆會成長，第3季將看到明顯增幅，明年目標營收、毛利率、營業淨利率都將有雙位數成長，帶動每股純益高個位數成長。

從區域表現來看，由於兩大專案都來自美國，瑞祺電看好明年美國市場成長率將最亮眼，而中國大陸市場受到景氣不佳影響，保守看待明年大陸市場表現。

瑞祺電原先預計美國電信交換器大單將於今年上市，成為營運增長主軸，惟該專案目前遞延至2025年，導致瑞祺電今年增長不如預期，累計今年前三季稅後純益2.49億元，每股純益3.4元。

營收 美國

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