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遠傳 智慧醫療有斬獲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）強打智慧醫療，今年前三季遠距醫療營收貢獻年增28%，總經理井琪表示，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，自主開發5G遠距診療平台，除將醫療資源送進偏鄉，延伸至緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

遠傳響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，昨（19）日捐贈100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」給中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會、台灣在宅醫療學會等四大醫療學協會，為基層醫療注入科技量能。

遠傳捐贈的「5G遠距診療在宅急症照護方案」包含虛擬診間平台、遠端監測硬體設備，總價值近300萬元，提供基層醫師社區醫療群使用，井琪指出，期待拋磚引玉，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。

井琪強調，遠傳自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，更延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

5G 遠傳電信

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