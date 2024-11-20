聽新聞
0:00 / 0:00
遠傳 智慧醫療有斬獲
遠傳電信（4904）強打智慧醫療，今年前三季遠距醫療營收貢獻年增28%，總經理井琪表示，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，自主開發5G遠距診療平台，除將醫療資源送進偏鄉，延伸至緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。
遠傳響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，昨（19）日捐贈100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」給中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會、台灣在宅醫療學會等四大醫療學協會，為基層醫療注入科技量能。
遠傳捐贈的「5G遠距診療在宅急症照護方案」包含虛擬診間平台、遠端監測硬體設備，總價值近300萬元，提供基層醫師社區醫療群使用，井琪指出，期待拋磚引玉，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。
井琪強調，遠傳自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，更延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言