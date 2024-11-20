砷化鎵功率放大器（PA）廠全訊（5222）積極鎖定高頻高功率固態功率放大器（SSPA）、低軌衛星等應用市場；前者訂單能見度已到明年下半年，後者正在測試驗證，估明年營收占比將明顯提升。

全訊為國內少數的軍工等級PA供應商，客戶涵蓋國內外。全訊今年前三季每股純益3.78元，約與去年同期相當；累計今年前十月營收達10.74億元，年增8.2%，成長主因來自國防軍工產品出貨量持續成長。

全訊今年業績維持高檔水準，主因來自全球電子防禦作戰趨勢方興未艾，推升軍規等級的高頻高功率固態功率放大器需求，進而帶動公司國防軍工產品訂單持續增加。

其中，全訊在政府標案方面，出貨量隨國防預算及標案出貨進度持續推進，而在國際軍工產品方面，今年成功取得歐洲軍工客戶的大型無人機用SSPA訂單並開始出貨，預估今年國防軍工用SSPA模組及次系統占整體營收獲利將較去年成長。

據悉，全訊是目前國內少數通過國內政府及國際大廠認證，可同時提供國內外軍規SSPA模組及次系統的廠商，客戶遍布歐、美及亞太等地區，終端產品應用更從原先地面防禦設備，升級至空中偵防及軍用無人機通訊等。