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台灣大揪伴 布局AI業務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（19）日召開線上法說會及硬科技日，台灣大總經理林之晨表示，提前完成與台灣之星網路整併，行動及家用寬頻業務持續成長，未來持續攜手精誠、萬里雲等合作夥伴，打造智慧解決方案，加速AI時代的企業業務發展。

林之晨表示，未來電信本業將提升ARPU（平均帳單金額）及降低退租率，並運用電信天賦，發展各式「Telco+」服務，攜手精誠資訊、萬里雲、AppWorks等策略夥伴，為大型企業、中小企業及政府機構提供智慧解決方案，加速在AI時代的企業業務發展。

林之晨強調，要以GaaS（Gift-as-a-Service）賦能科技服務，深化「Telco+Tech」策略，強化momo、遊戲發行、大哥付分期服務等科技事業的競爭力，共同創造更大效益。

台灣大昨日舉行「D.E.E.P. Tech Day 2024」，展示五大AI硬科技，聚焦客服、資安、企業協作正式發表九大的企業應用方案。

台灣大哥大 林之晨

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