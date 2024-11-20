華碩 衝刺新電競手機

華碩（2357）衝刺手機事業，昨（19）日正式發表新一代電競旗艦手機ROG Phone 9系列，三款新機型除了搭配高通最新Snapdragon 8 Elite處理器外，亦如預期強化AI遊戲功能，新機將今（20）日中午正式開賣，展望後市，華碩目標ROG Phone 9系列相對上一代有雙位數成長。

華碩發表包含ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro與ROG Phone 9 Pro Edition三款新機，搭載高通Snapdragon8 Elite台積電3nm製程處理器，CPU提升45%、NPU提升40%、GPU提升40%。

在AI功能部分，ROG Phone 9系列優化多款熱門遊戲體驗，如可於遊戲內自動撿寶、跑步、解控以及自動升級技能、擊殺動畫效果、BUFF生成通知的「AI遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI精華錄影2.0」，以及方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI辨識快搜2.0」；更支援AI語音降噪，確保通話音訊清晰。

ROG Phone 9 Series電池升級為5,800mAh大電量，最高支援提升至185Hz/1ms AMOLED螢幕；ROG Phone 9系列售價自3.6萬元起跳，將於今日中午全台開賣，29日在三大電信上架，隨著新機上市，將帶動華碩手機事業營運成長。

華碩手機全球營銷處長張舜翔指出，樂觀看好ROG Phone 9系列銷量，對比上一代的ROG Phone 8目標將有雙位數成長。