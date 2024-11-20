鴻準 專注遊戲機本業

金屬機殼廠鴻準（2354）昨（19）日召開法說會，鴻準指出，持續專注遊戲機、筆電等機殼本業，AI水冷散熱相關產品仍在開發階段，業務面尚未開花結果、有待持續努力，短期內不會有顯著營收貢獻。

近期市場紛紛傳出鴻準切入AI水冷供應鏈，股價走勢強悍，引發外界高度關注。鴻準昨日法說會卻對水冷散熱業務拋出保守的展望與進度，至今為止尚未有任何水冷相關零組件獲得驗證。

鴻準今年前三季每股純益1.9元，較去年同期每股純益2.26元衰退，衰退主因除遊戲機業務正處於產品末期外，消費性電子也受到大環境經濟衝擊因素影響，致使出貨動能減弱。

展望未來，鴻準表示，遊戲機新機種在上市第一年通常會有不錯的表現，無法替客戶發言，只能說遊戲機明年狀況會比今年好，但能好到哪，端看客戶新產品在市場的反應。

據悉，鴻準今年前三季營收結構中，約有七成來自遊戲機業務，散熱模組約占二成，其餘一成則是PC機殼與輕金屬業務。法人認為，若明年初任天堂推出Switch 2，預料鴻準很可能在年底或年初就必須要做好機殼供應與組裝準備，屆時營運有望回溫。

市場推測，任天堂很可能在明年首季推出Switch 2，新機有雙螢幕設計，主機本身續航力也會增加，畫面處理與效能同步提升，甚至有可能加入部分AI功能，終端售價估計約400美元（約新台幣12,781元），較初代Switch的299美元上漲約三成，較OELD版本Switch的349美元則些微上漲。

AI水冷方面，鴻準主要針對風扇以及水冷技術，參與鴻海集團內部的水冷零組件開發，現階段已有部分產品送樣給客戶，但尚未取得客戶驗證。