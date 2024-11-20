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興能高 10月每股虧0.001元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

興能高（6558）因近期股價飆漲逾四成，昨（19）日公布今年10月簡易財務數字，單月虧損5.8萬元，每股虧損0.001元。

興能高公布今年10月營收9,300萬元、年減7.51%，稅前盈餘100萬元、年增89.39%。

電池族群受惠輝達（NVIDIA）GB200伺服器NVL72傳出將把BBU納入標配的消息，帶動興能高本波漲勢，自本月13日開始起漲，昨天以漲停31.25元作收，上漲2.8元。短線股價連續五個交易日上漲，波段漲幅達46.71%。

基本面部分，興能高累計今年前十月營收9.65億元、年減4.96%。

累計今年前三季稅後純益600萬元，每股純益0.07元。

興能高近年展開轉型計畫，進軍儲能市場，先前宣布攜手天宇、傑明新能源等合作夥伴，推出客製化電池管理系統（BMS）與儲能能源管理整合方案，今年儲能領域對業績還沒有貢獻，明年度開始貢獻營收。

興能高目前業績主要來自於藍牙耳機、電腦周邊等消費性電子產品線，近年積極布局醫療應用、IoT等領域，公司期盼隨著中高階應用放大，帶動毛利率持續改善。

營收 藍牙耳機

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