錸寶 10月EPS 0.09元

PMOLED廠錸寶（8104）昨（19）日公告，今年10月合併營收2.11億元，年減11.34%，單月稅後純益800萬元，年增172.73%，每股純益0.09元。

錸寶因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨天應主管機關要求公布相關財務業務等訊息。錸寶股價昨天下跌2.8元，成交量逾2.86萬張，收50.6元。

錸寶加碼轉型能源產業，陸續投資併購高功率電池來穎科技以及低功率電池達振能源，並於今年首季完成子公司來穎、達振進行股份轉換，取得100％達振股權，成為全方位高、低功率電池模組整合生產製造集團。

錸寶日前與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額逾14億元，將在2025年認列營收，該案場未來將由錸寶負責營運，案場完工上線後，每年估可貢獻營收5億元。

錸寶今年第3季合併營收5.96億元，季減0.5%，年減11.1%。毛利率20.44%，分別季增2.71個百分點、年增9.26個百分點。單季稅後純益2,843萬元，季增50.1%，每股純益0.36元。

累計今年前三季毛利率18.49%，年增6.67個百分點；稅後純益0.49億元，每股純益0.56元。