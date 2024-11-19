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興能高股價大漲逾四成 公布10月每股虧損0.001元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

興能高（6558）因近期股價飆漲逾四成，故19日公布今年10月簡易財務數字，本期淨損5.8萬元，單月每股虧損0.001元。

電池族群受惠輝達（NVIDIA）GB200人工智慧伺服器NVL72傳出將把BBU納入標配的消息，帶動興能高本波漲勢，自本月13日開始起漲，19日以漲停作收，股價為31.25元，上漲2.8元。短線股價連續五日上漲，波段漲幅達46.71%。

興能高公布今年10月營收9,300萬元、年減7.51%，稅前淨利100萬元、年增89.39%，本期虧損5.8萬元，單月每股虧損0.001元。

基本面部分，累計興能高今年前十個月營收達9.65億元、年減4.96%；累計今年前三季稅後純益647萬元，每股純益為0.07元。

興能高目前業績主要來自藍芽耳機、電腦周邊等消費性電子產品線，近年公司積極布局醫療應用、IoT等領域，公司期盼隨著中高階應用放大，帶動毛利率持續改善，讓營運能轉虧為盈。

基本面 營收

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