錸寶公告10月稅後純益800萬元 年增172.7%、EPS 0.09元

有轉型題材的錸寶（8104），因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，19日應主管機關要求，公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。錸寶公告，今年10月合併營收2.11億元，年減11.34%。稅後純益800萬元，年增172.73%；每股稅後純益0.09元。

錸寶19日股價終足連五漲，呈爆量走跌之勢，下跌2.8元，成交量逾2.86萬張，收50.6元。

加碼轉型能源產業的錸寶，陸續投資併購高功率電池來穎科技，與低功率電池達振能源，並於今年首季完成子公司來穎、達振進行股份轉換，取得100％達振股權，成為全方位高、低功率電池模組整合生產製造集團，為日後IPO作業舖路。日前並與雲豹能源（6869）子公司──台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額逾14億元。將在2025年認列營收，該案場未來將由錸寶負責營運，案場完工上線後，每年估可貢獻5億元營收。

錸寶今年首季順利轉虧為盈後，持續獲利表現。今年第3季合併營收5.96億元，季減0.5%，年減11.1%。毛利率20.44%，分別季增2.71及年增9.26個百分點。稅後純益2,843.7萬元，季增50.1%，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.36元。累計前三季毛利率18.49%，年增6.67個百分點。稅後純益0.48億元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.56元。