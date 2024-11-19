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環科：網通客戶訂單回籠 拚第4季轉盈

中央社／ 台北19日電

老牌電子廠環隆科技今年前3季稅後淨損新台幣8387萬元，較去年同期純益1.47億元由盈轉虧，每股淨損0.66元。環科發言人麻中直今天表示，網通客戶庫存整理告一段落，最近訂單開始回籠，第4季將力拚營運轉盈。

麻中直今天與媒體交流時表示，疫情時期，客戶庫存備太多，環科兩大主力業務包括網通電源和變壓器，以及海用設備代工，今年都面臨市場庫存整理的低潮，環科今年前10月營收25.82億元，較去年同期衰退34.12%。

不過麻中直指出，網通需求回來了，最近客戶拉貨力道明顯，甚至要擔心追料的問題，公司第4季營運將力拚轉虧為盈。

至於環科代工海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等海用產品，麻中直表示，還是處於清庫存的狀態，仍需要一段時間整理。惟環科積極開拓車用新市場，車用雷達的布局明年將逐漸發酵，可望適時填補海用市場的空缺。

麻中直透露，除了原本的日系客戶，環科新打入韓系車廠，提供車用雷達，開始小量生產，明年會逐漸放量；其次，環科打進腳踏車供應鏈，拿下美國最大單車廠訂單，提供腳踏車後方的防撞雷達。估計明年車用雷達占公司營收有機會達到5%以上，比起今年倍增，將是公司明年主要成長動力來源。

環科近期股價表現強勁，今天再拉出漲停板，終場大漲2.55元，收在28.25元。

營收 網通

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