日月光三箭齊發！外資大升目標價飆68.7%至194元
日月光投控（3711）19日價漲量增，盤中最高漲逾5%。事實上，外資滙豐證券出具最新個股報告，看好日月光投控後市在CoWoS-L等「三大利多」具潛力，因此將評等由「減碼」（Reduce）升評至「買進」（Buy），目標價由115元大升至194元，增幅68.7%。
市場投資人近期關注日月光投控在先進封裝領域的發展。滙豐看好，日月光投控有望進軍CoWoS-L將為公司帶來新的收入來源；先進封裝收入將大幅優於預期；後市每股稅後盈餘（EPS）增長動能強勁等三大利多下，股價仍約25%的上行空間。
首先，滙豐預期，日月光投控在2025至2026年將逐步具備CoWoS-L產能，分別達約1-2萬片、2-3萬片，並預計可帶來約1.53億及2.55億美元的收入。
由於台積電（2330）現有產能可能無法滿足全球強勁需求，日月光投控在CoWoS-L市場的拓展可望成為正面催化劑，有助強化在先進封裝市場的競爭地位。
其次，除了日月光投控可能進軍CoWoS-L外，滙豐預計，日月光投控將進一步提升在WoS（Wafer on Substrate）市場的市占率，預估由目前的20%-30%提高至2025年的40%，同時支持台積電在CoWoS領域的積極擴展，預計2025年相關營收將達14億美元，年增約184%。
因此，基於先進封裝業務的強勁潛力，滙豐也將日月光投控2025-2026年EPS預測上調3-6%，分別至10.75元和13.55元，也將評等由「減碼」升評至「買進」，目標價由115元大升至194元，增幅68.7%。
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