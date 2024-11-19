快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

日月光三箭齊發！外資大升目標價飆68.7%至194元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

日月光投控（3711）19日價漲量增，盤中最高漲逾5%。事實上，外資滙豐證券出具最新個股報告，看好日月光投控後市在CoWoS-L等「三大利多」具潛力，因此將評等由「減碼」（Reduce）升評至「買進」（Buy），目標價由115元大升至194元，增幅68.7%。

市場投資人近期關注日月光投控在先進封裝領域的發展。滙豐看好，日月光投控有望進軍CoWoS-L將為公司帶來新的收入來源；先進封裝收入將大幅優於預期；後市每股稅後盈餘（EPS）增長動能強勁等三大利多下，股價仍約25%的上行空間。

首先，滙豐預期，日月光投控在2025至2026年將逐步具備CoWoS-L產能，分別達約1-2萬片、2-3萬片，並預計可帶來約1.53億及2.55億美元的收入。

由於台積電（2330）現有產能可能無法滿足全球強勁需求，日月光投控在CoWoS-L市場的拓展可望成為正面催化劑，有助強化在先進封裝市場的競爭地位。

其次，除了日月光投控可能進軍CoWoS-L外，滙豐預計，日月光投控將進一步提升在WoS（Wafer on Substrate）市場的市占率，預估由目前的20%-30%提高至2025年的40%，同時支持台積電在CoWoS領域的積極擴展，預計2025年相關營收將達14億美元，年增約184%。

因此，基於先進封裝業務的強勁潛力，滙豐也將日月光投控2025-2026年EPS預測上調3-6%，分別至10.75元和13.55元，也將評等由「減碼」升評至「買進」，目標價由115元大升至194元，增幅68.7%。

CoWoS 日月光

延伸閱讀

台積電ADR漲0.8% 較台北交易溢價19%

大摩：台積電獲美國66億美元補助 不會稀釋毛利率

前瞻半導體／單站多功能精密元件檢測系統

前瞻半導體／異質整合封裝光罩共乘服務

相關新聞

大摩護台積電不怕川普2.0 可將成本轉嫁給客戶

台積電近期股價受川普二度入主白宮恐再掀關稅大戰等不確定性影響，走勢疲弱，惟摩根士丹利證券（大摩）最新報告力挺，強調不用擔...

潛望式鏡頭訂單 玉晶光法說聚焦

玉晶光（3406）為高純度蘋概股，與大立光同為蘋果iPhone 16鏡頭供應商，尤其今年玉晶光加入iPhone 16潛望...

大立光 斥資5億買設備

大立光（3008）昨（18）日公告，斥資5.13億元添購廠務工程及設備，以因應現有廠房設備更新資金需求。

AES目標價 花旗喊1,020元

外資花旗證券最新報告指出，看好AES-KY（6781）搭上未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長熱潮，給予「買進...

昇陽半擴產 業績喊衝

再生晶圓廠昇陽半（8028）持續擴大產能，法人預期，本季業績持續看增，帶動今年整體業績成長個位數百分比，續創新高，明年營...

偉詮電 今年營收拚次高

IC設計廠偉詮電（2436）今年業績重回成長軌道，法人預期，在新品效應加持下，偉詮電本季業績有望持續提升，帶動全年營收挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。