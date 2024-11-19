美科技股反彈 台股觀察川普自駕車政策、輝達財報

美股道瓊工業指數18日下跌，但那斯達克等科技股指數止跌反彈，法人指出，川普可能放寬自駕車規範、輝達將公布財報，都是台股後續觀察因素。

投資人靜待人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）財報，且傳出美國總統當選人川普（Donald Trump）可能放寬自駕車規範，美股主要指數18日大多收高。

道瓊工業指數下跌55.39點或0.13%，收43389.60點；標準普爾指數小漲23.00點或0.39%，收5893.62點；那斯達克指數上漲111.69點或0.60%，收18791.81點；費城半導體指數揚升55.18點或1.14%，收4888.77點。

台股18日終場收在22546.54點，下跌196.23點，跌幅0.86%，守住季線22529點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國總統大選後，美股上演慶祝行情，台股卻因投資人擔憂川普政策影響半導體產業，使台股無法跟上美股的慶祝行情；等到美股漲多修正之際，台股跟著出現壓力，但台股基本面沒變，財報正向沒疑慮。

蔡明翰指出，美股漲多修正之際，費城半導體指數跌破年線，台股櫃買指數也跌破年線，加上外資期指空單留倉，台股壓力增加，投資人寄望輝達（NVIDIA）公布財報，以利股市走勢轉變。

蔡明翰說，台積電第4季營收可望創高，主要來自於人工智慧（AI），廣達、鴻海也釋出GB200相關產品出貨動能強勁消息，加上美國雲端業者第4季及明年資本支出增加，上下游產業都看好AI需求。因此，輝達財報看法樂觀，市場期待能藉此扭轉市場氣氛。

金管會統計，今年前3季本國銀行海外據點稅前淨利達新台幣692億元，改寫歷年同期新高，年增4.4%，香港據點續居國銀海外獲利金雞母地位，前3季稅前淨利302.6億元，獲利貢獻比近44%。