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大摩護台積電不怕川普2.0 可將成本轉嫁給客戶

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國商務部11月15日發布新聞稿確定台積電可望在拜登政府任內核可66億美元補助。 美聯社
美國商務部11月15日發布新聞稿確定台積電可望在拜登政府任內核可66億美元補助。 美聯社

台積電（2330）近期股價受川普二度入主白宮恐再掀關稅大戰等不確定性影響，走勢疲弱，惟摩根士丹利證券（大摩）最新報告力挺，強調不用擔心潛在關稅、在美設廠稀釋毛利率等問題，因為台積電都會將成本轉嫁給客戶，重申「優於大盤」評等及1,330元目標價。

大摩是川普當選後，第一家發布報告，力挺台積電不受「川普2.0」時代來臨影響的外資券商。

拜登政府上周宣布，依據晶片法案，對台積電亞利桑那州廠提供獎勵，其中包括承諾在美國生產A16技術（或1.6奈米）先進晶片。

摩根士丹利證券看台積電 圖／經濟日報提供
摩根士丹利證券看台積電 圖／經濟日報提供

大摩指出，上述公告確認兩件事，首先是依據晶片法案，美國將對台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元的直接資金；美國商務部先前在4月8日宣布與台積電簽署初步備忘錄，之後完成盡職調查。其次，在台積電三座亞利桑那州晶圓廠中，第一座將於明年初全面啟用。

大摩認為，該公告只是確認相關訊息，並非代表台積電在美國會積極推進到更先進製程。而宣布A16製程與台積電4月時公布的新聞稿一致，也就是亞利桑那州第二座晶圓廠將採取全球最先進的2奈米製程，並將於2028年開始生產，第三座晶圓廠將採用2 奈米或更先進的製程，將於2030年之前開始生產。

因此，大摩相信，台積電將能符合台灣政策，也就是在2028年、2029年先在台灣採用A14（或最先進的1.4奈米）製程，並於2030年前在美國晶圓廠採用A16製程。

台積電在美國設廠可能導致毛利率稀釋的問題受關注，大摩認為，台積電將轉嫁成本。設備供應鏈亦表示，在第三階段之後，台積電亞利桑那州廠將加速擴建，包括可能建造更多晶圓廠，因為該園區總共可容納六座晶圓廠。

大摩預期，美國晶圓廠長期會稀釋毛利率，但仍相信台積電股價可重新評價，原因有二，一是在美國新政府上任之前，已確認台積電能獲得66億美元資金；二是台積電可以繼續調整未來的晶圓價格，以轉嫁美國生產的更高成本。

至於投資人擔心的潛在關稅議題，大摩早在7月已經提到關稅風險，並於7月18日法說會詢問台積電。台積電管理階層當時指出，如果有任何關稅，最終都是由台積電的客戶來支付。大摩認為，這並不是只有台積電會面臨的問題。

台積電 晶圓廠 美國商務部

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