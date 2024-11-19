大立光 斥資5億買設備

大立光（3008）昨（18）日公告，斥資5.13億元添購廠務工程及設備，以因應現有廠房設備更新資金需求。

大立光先前於法說會釋出本季保守看法，認為由於客戶調整訂單，預期11月拉貨動能將較10月明顯下滑。大立光10月合併營收65.47億元，月增0.34%，年增4%；前十月合併營收477.94億元，年增28%。

大立光董事長林恩平日前表示，本季出貨動能較上季差一點，為維持產能利用率，已與客戶談好價格先預先生產（Prebuild）明年的機種，因此本季產能利用率率和上季差不多，他直言，「第4季需求狀況變不好。」

由於近期市場需求轉弱，加上目前已預做明年機種，法人追問大立光明年新廠規劃，林恩平表示，本季會盡量讓產能滿載，主要是為了2025年的案子。

大立光新廠產能已經用盡，更大的新廠預計明年9月完成，規劃仍手機鏡頭為主，至於設備進駐時間等，將視客戶需求而定。林恩平認為，若真的沒有生意，就把目前現有三個租賃的廠（產能）搬到新廠就好，不用擔心。大立光昨天股價收2,345元，下滑75元。