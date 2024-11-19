大立光 斥資5億買設備

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（18）日公告，斥資5.13億元添購廠務工程及設備，以因應現有廠房設備更新資金需求。

大立光先前於法說會釋出本季保守看法，認為由於客戶調整訂單，預期11月拉貨動能將較10月明顯下滑。大立光10月合併營收65.47億元，月增0.34%，年增4%；前十月合併營收477.94億元，年增28%。

大立光董事長林恩平日前表示，本季出貨動能較上季差一點，為維持產能利用率，已與客戶談好價格先預先生產（Prebuild）明年的機種，因此本季產能利用率率和上季差不多，他直言，「第4季需求狀況變不好。」

由於近期市場需求轉弱，加上目前已預做明年機種，法人追問大立光明年新廠規劃，林恩平表示，本季會盡量讓產能滿載，主要是為了2025年的案子。

大立光新廠產能已經用盡，更大的新廠預計明年9月完成，規劃仍手機鏡頭為主，至於設備進駐時間等，將視客戶需求而定。林恩平認為，若真的沒有生意，就把目前現有三個租賃的廠（產能）搬到新廠就好，不用擔心。大立光昨天股價收2,345元，下滑75元。

大立光 林恩平

延伸閱讀

大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告

壽險金控Q3揭密AI概念大換股 同步大砍聯電

壽險金控雙雄掀AI概念大換股 同步大砍聯電為哪樁？

大立光10月營收微增 本月看淡

相關新聞

大摩護台積電不怕川普2.0 可將成本轉嫁給客戶

台積電近期股價受川普二度入主白宮恐再掀關稅大戰等不確定性影響，走勢疲弱，惟摩根士丹利證券（大摩）最新報告力挺，強調不用擔...

潛望式鏡頭訂單 玉晶光法說聚焦

玉晶光（3406）為高純度蘋概股，與大立光同為蘋果iPhone 16鏡頭供應商，尤其今年玉晶光加入iPhone 16潛望...

大立光 斥資5億買設備

大立光（3008）昨（18）日公告，斥資5.13億元添購廠務工程及設備，以因應現有廠房設備更新資金需求。

AES目標價 花旗喊1,020元

外資花旗證券最新報告指出，看好AES-KY（6781）搭上未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長熱潮，給予「買進...

昇陽半擴產 業績喊衝

再生晶圓廠昇陽半（8028）持續擴大產能，法人預期，本季業績持續看增，帶動今年整體業績成長個位數百分比，續創新高，明年營...

偉詮電 今年營收拚次高

IC設計廠偉詮電（2436）今年業績重回成長軌道，法人預期，在新品效應加持下，偉詮電本季業績有望持續提升，帶動全年營收挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。