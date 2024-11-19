潛望式鏡頭訂單 玉晶光法說聚焦

玉晶光（3406）為高純度蘋概股，與大立光同為蘋果iPhone 16鏡頭供應商，尤其今年玉晶光加入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈，為今年下半年營運添新動能，潛望式鏡頭相關訂單也成為昨（18）日法說會一大焦點。

針對今年潛望式鏡頭滲透率，玉晶光總經理郭英理不回應單一客戶訂單，僅表示，已針對不同客戶出貨潛望式鏡頭，良率及效率都能做得更好。

法人追問明年潛望式鏡頭比重，郭英理表示，不只是潛望式鏡頭，希望連續變焦、可變光圈、薄形化鏡頭等都能增加。至於AR／VR鏡頭今年營收下滑，主因客戶定價及產品舒適度等問題，目前看到客戶對於AR／VR／MR相關應用投入積極，未來隨內容及應用增加，有信心量能很快放大。

至於智慧眼鏡需求更是出乎預期，之後也有更多邊緣AI應用功能輔助。

玉晶光董事長陳天慶說明，近年隨著感測元件在畫數及尺寸發展，手機鏡頭持續朝高畫素、望遠升級及薄型化的趨勢不會改變，加上鏡頭愈做愈小及耐高溫的要求，所以會有模造玻璃及超透鏡（Meta lens）的議題發生，但因全球模造玻璃能用在手機上的產能有限，目前僅少數高階機種才會使用。