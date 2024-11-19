中華電 OTT付費訂閱激增

世界12強棒球賽全球矚目，而中華隊挺進四強更掀起熱潮，中華電信（2412）指出，Hami Video付費訂閱數較去年同期成長7.5倍，21日起進入超級循環賽，可望再帶起收視熱潮。

世界12強棒球賽11月21日將進入超級循環賽階段，中華隊17日大勝澳洲後，確定提前晉級四強，將與日本、美國、委內瑞拉角逐本屆金盃榮耀，中華電信強調，MOD、Hami Video持續為球迷帶來最多獨家科技轉播服務。中華電信表示，中華隊晉級之役所有流量指標皆創本屆最高，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場。

中華電信旗下OTT TV平台Hami Video除衝上App Store娛樂類及Google Play影音播放與編輯類免費熱門下載排名第一，付費訂閱數也較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。

中華電信指出，MOD、Hami Video將以最多獨家科技轉播的世界12強棒球賽，開闢「12強棒球專區」，不僅賽事場場LIVE轉播，還包括熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能。