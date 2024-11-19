遠傳攜微軟 攻人工智慧

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

生成式AI浪潮來襲，遠東集團擁抱AI，驅動轉型力求創新，遠傳（4904）攜手微軟，助攻驅動遠東集團AI轉型力。遠傳近年以「全民AI」的策略落實「白領賦能」，協助不同產業客戶善用AI轉型升級。

遠東集團近日舉辦「2024遠東集團企業 AI轉型研討會暨實作營」，以「AI驅動企業變革 高階主管的戰略指南」為主題，集團創新長徐國安、資訊科技委員會主席何發先、台灣微軟總經理卞志祥、微軟大中華區資深財務協理王韻涵、遠傳企業暨國際事業群副總高煥元等人出席。

遠傳攜手微軟分享AI商務應用與企業轉型成功經驗，並帶來台灣首次的Copilot實作體驗營，協助集團企業實踐AI轉型，再造競爭力。

遠傳是台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴（LSP），以四軌並行的AI戰略，運用微軟Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Copilot for Security與Azure OpenAI服務，對內推動生成式AI的部署與運用，鼓勵客服、業務、行銷、人資、財務、法務等部門同仁找出可運用AI解決痛點的場景，以「全民AI」的策略落實「白領賦能」；對外結合自身實踐經驗，協助不同產業客戶善用AI轉型升級，提升營運效能並帶來嶄新的商業價值。

AI 微軟 遠傳

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