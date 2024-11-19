臻鼎、欣興、華通 力抗PCB紅鏈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台灣電路板協會（TPCA）分析，陸資PCB產業2024年快速成長至267.9億美元，年增率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，截至今年底，已有27家陸／港資PCB製造商前往泰國投資，法人估，台廠臻鼎-KY（4958）、欣興、華通等面對陸資廠競爭壓力。

TPCA與工研院產科所近期發布《2024中國大陸PCB產業動態觀測》報告，2023年陸資PCB產業全球市占約30.5%，產值達229.8億美元，位居全球第二。今年將成長至267.9億美元，全球市占提升至32.8%，隨著AI應用普及和新能源車搶市，帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求提升，已成為產業成長的重要驅動力。

大陸啟動第三期「國家大基金」，將AI晶片和高頻寬記憶體（HBM）列為核心投資方向。隨著大陸推動國產晶片自主化，亦將推升載板業務的成長。在新能源車領域，大陸產製新能源車在全球占比超過六成，政策不僅於購車補貼與稅收減免，更要求汽車製造商優先採用本土供應鏈，都有助提升陸資PCB廠商的市占率。

TPCA分析，陸資PCB廠商也加速海外布局，泰國為首選投資地。泰國是全球第九大汽車製造基地，加上龐大的內需市場，為陸資PCB廠商提供理想的投資環境，目前已有27家陸／港資PCB製造商赴泰國投資，將帶動為紅色供應鏈陸續赴泰群聚。

PCB 新能源車 陸資

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