AES目標價 花旗喊1,020元

外資花旗證券最新報告指出，看好AES-KY（6781）搭上未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長熱潮，給予「買進」評等，目標價由670元大升至1,020元，調幅52.2%。

花旗科技產業分析師劉瓊芳指出，AES第3季財報優於預期。近期不少投資人關注明年業績增長前景、利潤率趨勢、AI伺服器BBU機會以及公司競爭優勢等。

花旗認為，AES電動自行車（e-bike）電池組業務在2024上半年庫存調整後已過低谷期，伴隨主要雲端服務供應商（CSP）BBU需求強勁，訂單能見度清晰，預計相關新產品將自2025下半年起開始貢獻收入，並計劃在三年內達到總收入的30%。

值得注意的是，AES的BBU業務表現強勁，增長動能充足且訂單能見度良好。隨著新建數據中心的採用率提高，BBU憑藉靈活性、成本效益等，逐漸成為主流選擇，尤其在AI伺服器與GB200的應用中，BBU對輸出功率和設計的要求更為嚴苛，推動相關高階產品需求增長。

此外，AES與母公司新普能提供完整的BBU產品組合，以滿足CSP客戶多元化的需求，因此給予「買進」評等，目標價由670元大升至1,020元。

電動自行車方面，劉瓊芳補充，電動自行車市場需求逐步改善。AES的電動自行車電池組銷售占總收入的比率，已從過去幾年的70%以上降至約50%，業務結構逐漸多元化，隨著庫存逐步回到正常水位，預計2024年第4季起需求將回升。

長期而言，目前歐洲市場電動自行車滲透率約25%，未來有望增至約50%。隨著市場總量的擴大，AES在該領域有望藉由技術優勢和新客戶開發，提升市占率。