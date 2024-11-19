晶豪科法說：去庫存時間拉長

晶豪科（3006）昨（18）日召開法說會，公司預期今年第4季營運與第3季持平，預計整體市場記憶體價格略減。至於非HBM產品應用，因消費型終端應用產品復甦力道和緩與地緣政治干擾DRAM需求復甦，庫存去化需時將較預期拉長。

晶豪科觀察，今年第2至第3季市場價格持續上揚，由於今年上半年記憶體價格開始上漲，導致投片量較大，但下半年市場需求不如預期，使得庫存去化短期仍待緩解，預期明年上半年狀況估與今年下半年持平，地緣政治持續影響，惟市場仍冀望明年下半年旺季題材。

外界預期AI應用可能帶動邊際運算的利基型市場需求應用商機，不過，晶豪科認為，商機尚待發酵中。

至於國際大廠持續優先擴充HBM產能，有助DRAM的庫存調整，晶豪科認為，目前觀察非HBM產品庫存去化需時較先前預期拉長。

至於地緣政治議題方面，晶豪科觀察，地緣政治爭端仍持續影響HBM之外的DRAM需求復甦。同時消費型終端應用產品復甦力道和緩。

晶豪科日前公告財報顯示，今年第3季獲利2.08億元，季減15.45％，優於去年同期虧損態勢，每股純益0.74元。累計前三季稅後純益3.96億元，每股純益1.41元，優於去年同期虧損。

晶豪科表示，因應市況，目前已經減少投片，至於與晶圓廠代工合約的虧損性合約迴轉利益，後續估約1.6億元可以認列。