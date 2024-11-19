偉詮電 今年營收拚次高

IC設計廠偉詮電（2436）今年業績重回成長軌道，法人預期，在新品效應加持下，偉詮電本季業績有望持續提升，帶動全年營收挑戰歷史次高。

偉詮電累計今年前十月合併營收25.37億元，年增6.6％，第3季業績季增逾一成，為近十季高點，累計前三季歸屬母公司業主淨利1.91億元，年增1％，每股純益1.09元。

偉詮電的主力產品USB PD晶片，雖然上半年遊戲機應用相關出貨較少，但下半年有回補庫存需求，且筆電相關應用也在市場庫存逐漸去化後，恢復拉貨動能。

偉詮電應用於伺服器的風扇馬達驅動IC業務，從去年開始出貨，今年出貨量能進一步放大。偉詮電積極搶占伺服器應用商機，估計最快本季將再推出相關新產品，挹注整體營運動能。

法人指出，偉詮電在伺服器應用領域，不管市場是採用氣冷，或水對氣散熱，都要用到風扇馬達驅動IC，該公司都有相對應方案。