昇陽半擴產 業績喊衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
昇陽半導體總經理蔡幸川。 圖／聯合報系資料照片
昇陽半導體總經理蔡幸川。 圖／聯合報系資料照片

再生晶圓廠昇陽半（8028）持續擴大產能，法人預期，本季業績持續看增，帶動今年整體業績成長個位數百分比，續創新高，明年營運展望也看好。

昇陽半累計前十月合併營收28.46億元，與去年同期相當，前三季毛利率26.35％，優於去年同期的23.73％，營業利益年增逾七成，淨利2.92億元，年減5.8％，每股純益1.69元。

昇陽半營運概況 圖／經濟日報提供
昇陽半營運概況 圖／經濟日報提供

由於昇陽半再生晶圓產能滿載並持續擴大，到第3季時月產能已達55萬片，新產能再於本季開出，年底時月產能規畫達63萬片，而且該公司積極進攻先進製程應用，隨著客戶端更先進的製程應用演進，持續導入新的更高規格產品，可望為後續營運帶來更多動能。

至於晶圓薄化業務方面，昇陽半受惠AI伺服器應用需求，營運逐漸升溫並改善產品組合，第4季該業務力拚單季損平局面。

法人看好，昇陽半11月、12月營收可能與10月相當，帶動單季營收首度突破10億元大關，今年業績逐季走高，本季獲利也有機會優於第3季，全年業績將因此年增個位數百分比，再創新高。

法人表示，隨著昇陽半再生晶圓擴產腳步不停歇，明、後年可能都還有擴產規畫，即使明年首季適逢農曆春節假期，工作天數較少，但單季業績仍有機會持續向上。

晶圓廠 營收

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