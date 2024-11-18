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馬斯克千億採購傳轉向戴爾！英業達同握大單早盤漲3.6%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

特斯拉執行長馬斯克積極拓展AI布局，旗下AI新創公司「xAI」為打造「超級電腦」，已籌資約新台幣2,000億元，大買輝達（NVIDIA）AI晶片興建AI伺服器，而這筆鉅額大單原是由戴爾、美超微2家各吃一半，但在美超微因財報卡關而落難後，手中的訂單則可能將全轉向戴爾。而主要為其供應伺服器主機板的英業達（2356）也同享利多，18日以49.3元開高走高，成功收復50元關卡，盤中最高漲至51.1元、上漲1.85元、漲幅超過3.6%。

據悉，英業達作為戴爾全球供應鏈中前三大的伺服器代工廠，多年來在多個領域持續擴大合作，而在AI伺服器領域中，英業達也為戴爾供應「伺服器主機板」（主機板組裝「L6」），特別是已緊握輝達的Hopper系列的訂單，而該晶片碰巧就是馬斯克xAI主要採購的目標晶片，因此若這次戴爾成功獲轉單，英業達也成為了台廠中受惠最深的企業之一。

事實上，英業達作為AI伺服器代工鏈的一員，不僅手握輝達最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的占比。此外團隊除了已主供A100 、B100 、GB200 GPU等機款，就連超微（AMD）MI300系列GPU架構AI伺服器訂單也都已成功入手。英業達坦言，今年出貨仍以輝達Hopper系列為主，展望未來，第4季Hopper平台需求將維持強勁，至於GB200機種最快將在明年第1季開始量產。

根據英業達公布財報，第3季營收達1,638.2億元，季增6.3%，年增20.6%，毛利率5.27%，營益率1.93%，營業利益31.6億元，季增21.5%，年增47%，稅後純益20億元，季增10.3%，年增6.6%，每股純益0.56元。累計前三季合併營收4,484.8億元，年增16%，毛利率5.19%，營益率1.76%，稅後純益49億元，年增 18.2%，每股純益1.37元。

戴爾。記者吳康瑋／攝影
戴爾。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 英業達

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