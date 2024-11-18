AES-KY 本月漲49% 花旗分析「雙優勢」目標價上調至1,020元

AES-KY（6781）自11月以來漲逾49%，股價表現強勢。事實上，外資花旗證券出具最新個股報告，看好未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長，給予「買進」評等，目標價由670元上調至1,020元，調幅52.2%，前景亮眼。

花旗科技產業分析師劉瓊芳指出，AES-KY第3季財報優於預期。近期不少投資人關注AES-KY明年業績增長前景、利潤率趨勢、AI伺服器BBU機會以及公司競爭優勢等。

整體上，電動自行車（e-bike）電池組業務在2024年上半年庫存調整後已經過低谷期，而主要雲端服務供應商（CSP）的BBU需求強勁，訂單能見度清晰，預計相關新產品將自2025年下半年起開始貢獻收入，並計劃在三年內達到總收入的30%。

值得注意的是，AES-KY的BBU業務表現強勁，增長動能充足且訂單能見度良好。隨著新建數據中心的採用率提高，BBU憑藉靈活性、成本效益等，逐漸成為主流選擇，尤其在AI伺服器與GB200的應用中，BBU對輸出功率和設計的要求更為嚴苛，推動相關高階產品需求增長。

此外，AES-KY與母公司新普（6121）能夠提供完整的BBU產品組合，以滿足CSP客戶多元化的需求，因此給予「買進」評等，目標價由670元上調至1,020元，前景亮眼。

電動自行車方面，劉瓊芳補充，電動自行車市場需求逐步改善。AES-KY的電動自行車電池組銷售占總收入的比例，已從過去幾年的70%以上降至約50%，業務結構逐漸多元化，隨著庫存逐步回到正常水位，預計2024年第4季起需求將回升。

長期而言，目前歐洲市場的電動自行車滲透率約為25%，未來有望增至約50%。隨著市場總量的擴大，AES-KY在該領域有望藉由技術優勢和新客戶開發進一步提升市占率，為營收帶來穩定增長動能，後市可期。