BBU 熱燒 錸德喊「不缺席」攜錸寶飆漲停、這幾檔也亮燈

輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用電池備援模組（BBU），引爆相關概念股商機，成為近期盤面上的焦點，錸德（2349）集團積極搶進BBU，高喊「不會缺席」，18日股價跳空開高，錸德、錸寶（8104）雙雙飆上漲停鎖死，加百裕（3323）、興能高（6558）也亮燈漲停。

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU將從選配變成標配，帶動相關概念股的股價強漲，成為盤面上的焦點；錸德集團也躋身BBU概念股行列。

老牌光碟片廠錸德集團積極搶進BBU，透過旗下錸寶與其轉投資來穎科技，已打造小功率UPS模組產品，並已導入實際終端應用，後續將延伸至伺服器BBU領域；在光碟片本業市況不振的情況下，錸德集團近年積極轉型，對於當紅的BBU應用，高喊「不會缺席」。

錸寶旗下來穎小功率UPS模組產品，已被應用在六都的交通號誌上，這類產品也可用在伺服器BBU產品，只要客戶認證通過，將可納入營運版圖。

錸德18日以15.6元開高後走高衝上漲停16.85元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3.2萬張；錸寶以50元開高後也衝上漲停53.4元鎖死，漲停及市價排隊買單超過6,400張；另外，加百裕、興能高也在盤中亮燈漲停。