美律接單熱 加速泰國擴產

電聲元件廠美律（2439）受惠訂單能見度高，加上客戶數量增加，近期積極擴產，並正加速擴建泰國新廠，目前泰國新廠正在打樁中，最快明年第3季加入量產行列，比外界原估計明年底投產時程快一季。

美律泰國新廠區面積將是舊廠的三倍，未來將成為集團海外主要生產基地，衝刺業績。

美律電聲產品分為耳機與麥克風；其中，耳機業務部分，目前全球前五大電競耳機品牌廠，有四家為美律過往長期合作的客戶，第五家電競耳機品牌廠也將在今年起下單美律。上述客戶中，美律供貨比重均超過五成。

由於客戶數量及供貨比重同步增長，美律積極擴充海外產能。據悉，目前美律越南廠與泰國廠總計約占整體產能近三成，其餘七成為中國大陸產能。