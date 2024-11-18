錸德 躋身BBU概念股

輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用電池備援模組（BBU），掀起BBU商機熱潮，老牌光碟片廠錸德（2349）集團積極搶進，透過旗下錸寶與其轉投資來穎科技，已打造小功率UPS模組產品，並已導入實際終端應用，後續也將延伸至伺服器BBU領域，躋身BBU概念股。

光碟片本業市況不振，錸德集團近年積極轉型，能源產業是一大主軸，透過旗下錸寶進行轉投資及併購作業，布局能源產業已初具成效，對於當紅的BBU應用，高喊「不會缺席」。

近期GB200傳將採用BBU，掀起BBU商機熱潮。錸寶表示，旗下來穎小功率UPS模組產品，已被應用在六都的交通號誌上，這類產品亦可用於伺服器BBU產品，只要客戶認證通過，日後將納入營運版圖。

錸寶是錸德集團轉型強攻能源領域的重要布局，現階段能源事業貢獻業績比重已達七成，挹注營運朝正向發展。

錸寶現為台灣少數能一條龍並提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商，今年首季轉虧為盈後持續獲利，前三季毛利率18.49%，年增6.67個百分點；稅後純益0.49億元，較去年同期虧損出色，每股純益0.56元，錸寶母以子貴，同步沾光。

錸寶並陸續投資併購高功率電池來穎科技，與低功率電池達振能源，並於今年首季完成子公司來穎、達振進行股份轉換，取得100％達振股權，成為全方位高、低功率電池模組整合生產製造集團為日後IPO作業舖路。日前並與雲豹能源子公司—台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額逾14億元。將在2025年認列營收，該案場未來將由錸寶負責營運，案場完工上線後，每年估可貢獻5億元營收。

來穎是錸德集團另一能源布局新秀，自2020年投入能源相關領域，業績逐年成長至去年近20億元營收規模，產品橫跨國際級消費品牌產品、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到最近期的儲能櫃系統（10呎至40呎等不同規格）等，客戶群遍及海內外市場。來穎正展開釋股，規劃明年初於興櫃掛牌。

錸寶表示，BBU可以歸納入不斷電系統（UPS）的延伸應用，來穎擁有相關技術能力，在小項率UPS目前應用於交通號誌上。接來來將納入BBU的應用領域，展開與客戶驗證的相關作業。

此外，大功率儲能櫃市場需求強勁，今年累計出貨達100個，明年可望翻倍至200個。