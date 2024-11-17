科技業法說連發 展望聚焦

科技業者法說會陸續登場，蘋概股玉晶光（3406）將於明（18）日舉行法說會，電信業者台灣大哥大（3045）及半導體通路大廠大聯大（3702）法說會將在19日登場，家登（3680）則於20日受邀參加櫃買業績發表會。法人除關注科技業第4季展望，更要展望2025年產業景氣及營運表現。

玉晶光法說會由董事長陳天慶及總經理郭英理主持。由於日前同屬iPhone概念股的大立光看淡本季，預料明年新機規格升級進展、AR／VR布局進展、Meta lens對光學市場發展影響等議題將是會中焦點。

玉晶光為高純度的蘋概股，與大立光並列iPhone鏡頭供應商，上季受惠i16新機拉貨點火，加上首度加入潛望式鏡頭供貨行列，玉晶光第3季營收衝上74.93億元，季增50.2%，為單季次高。其中，VR鏡頭占比約一成。不過，因新機買氣未能延續，加上外傳新機砍單，玉晶光10月營收為19.74億元，月減23.6%，年減21.8%。

台灣大受惠於投資精誠等，認列業外收益等原因，單月每股稅後純益連續二個月跟中華電信打成平手，預期法人將關注合併台灣之星綜效，入股精誠策略，同時關注台灣大何時可望重返每股獲利王寶座。

台灣大累計前十月合併營收1,591.5億元，年增10%，EBITDA為351.7億元，年增21%，營業利益164.9億元，年增14%，稅後純益115.4億元，年增21%，每股稅後純益（EPS）3.82元。

大聯大第3季每股純益為1.22元，為近三季高點，累計前三季每股純益為3.11元。大聯大線上法說會，預期將釋出對於第4季的營運展望，外界也關切其對於明年的市況看法。

家登先前預告，本月全球政局劇烈變化，預期將加劇全球的貿易壁壘及衝突。家登提早布局生產基地，伴隨關鍵客戶在全球擴廠，家登在美國有倉儲及專責業務，研發以及技術服務團隊，2025年在日本久留米有建廠規劃，在大中華地區現有昆山廠及重慶廠兩座生產基地已穩定投產，未來可以大幅度的減緩地緣政治帶來的風險。