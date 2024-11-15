仁寶衝刺冷卻解決方案

仁寶（2324）積極衝刺伺服器布局，將於SC24（Supercomputing 2024）中展示7U高效能AI伺服器等產品及直接液冷、浸沒式液冷等冷卻解決方案，力拚伺服器業務再下一城。

仁寶指出，本次SC24展會中將展示7U高效能AI伺服器、搭載最新處理器的SR230-2伺服器，及針對多樣化運算需求所設計的冷卻解決方案，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等多樣化冷卻方案，滿足不同行業對散熱效率與計算性能的需求。

仁寶也將展示L11整合式機架解決方案，為企業用戶提供一站式數據中心管理與部署平台，並配備先進的冷卻技術，以提高效能，並解決傳統冷卻系統的挑戰。此外，仁寶SD221-8A-L伺服器也配備ZutaCore最先進的兩相直接液冷解決方案，適合資料中心、AI運算或雲端基礎建設等高效能運算環境。

仁寶近期拓展AI伺服器業務傳出好消息。仁寶董事長陳瑞聰日前透露，與輝達合作開發系列產品，預告明年輝達GTC大會，「我們應該不會被排除在外了」。