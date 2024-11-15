鴻海訂單能見度比預期好

鴻海（2317）集團衝刺伺服器業務，旗下鴻佰科技（Ingrasys）昨（15）日宣布將出席另一全球最大規模的高效能運算盛會SC24，展示最新AI基礎設施創新成果，針對伺服器業務，鴻海指出，現階段訂單能見度比8月法說會預期好，今年營運顯著成長，明年續強。

鴻佰表示，提供從伺服器、機櫃到資料中心的全面創新整合方案，本次展出聚焦於最新研發的高效能AI基礎設施解決方案，展現多項突破性技術創新。最受矚目的是專為兆級參數大型語言模型（LLM）訓練和即時推論所設計的新世代液冷AI機櫃系統，採用領先業界的多晶片互連技術，開發支援液冷及氣冷的多元散熱方案，協助客戶建構高效能、低耗能的綠色機房。

針對伺服器業務，鴻海董事長劉揚偉近期預告，明年是鴻海「AI人工智慧年」，即AI是2025年集團最重要成長動能，隨GB200大量出貨，相關業務將逐季走升，2025年AI伺服器占整體伺服器營收比重將逾50%，創新高。