快訊

喪屍煙彈列毒駕刑罰 撞死人最重判10年

澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海訂單能見度比預期好

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）集團衝刺伺服器業務，旗下鴻佰科技（Ingrasys）昨（15）日宣布將出席另一全球最大規模的高效能運算盛會SC24，展示最新AI基礎設施創新成果，針對伺服器業務，鴻海指出，現階段訂單能見度比8月法說會預期好，今年營運顯著成長，明年續強。

鴻佰表示，提供從伺服器、機櫃到資料中心的全面創新整合方案，本次展出聚焦於最新研發的高效能AI基礎設施解決方案，展現多項突破性技術創新。最受矚目的是專為兆級參數大型語言模型（LLM）訓練和即時推論所設計的新世代液冷AI機櫃系統，採用領先業界的多晶片互連技術，開發支援液冷及氣冷的多元散熱方案，協助客戶建構高效能、低耗能的綠色機房。

針對伺服器業務，鴻海董事長劉揚偉近期預告，明年是鴻海「AI人工智慧年」，即AI是2025年集團最重要成長動能，隨GB200大量出貨，相關業務將逐季走升，2025年AI伺服器占整體伺服器營收比重將逾50%，創新高。

延伸閱讀

鴻海最旺Q3 大賺493億元…純益勁揚四成

鴻海美國布局 展望很正面

鴻海伺服器接單 比預期好

鴻海董座劉揚偉現身陽交大 心繫郭台銘笑揭40年來「最大困難」

相關新聞

AES看營運 審慎樂觀

電池模組廠AES-KY（6781）昨（15）日舉行法說會，展望後市，AES總經理宋維哲指出，輕型電動車（LEV）最壞時間...

神基2025年營收看升12%

神基（3005）昨（15）日舉行法說會，神基董事長黃明漢表示，2025年隨著PC產業需求回溫，將帶動神基綜合機構件業務雙...

仁寶衝刺冷卻解決方案

仁寶（2324）積極衝刺伺服器布局，將於SC24（Supercomputing 2024）中展示7U高效能AI伺服器等產...

鴻海訂單能見度比預期好

鴻海（2317）集團衝刺伺服器業務，旗下鴻佰科技（Ingrasys）昨（15）日宣布將出席另一全球最大規模的高效能運算盛...

晶睿品牌、代工接單正向

安控廠晶睿通訊（3454）昨（15）日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，客戶庫存調整結束，看好明年品牌及代工兩大事業訂單...

鴻海最旺Q3 大賺493億元…純益勁揚四成

AI伺服器出貨動能發威加上蘋果新機效應帶動，鴻海昨（14）日公布第3季稅後純益493.25億元，為歷年最旺的第3季，並較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。