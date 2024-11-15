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晶睿品牌、代工接單正向

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控廠晶睿通訊（3454）昨（15）日召開線上法說會，總經理廖禎祺表示，客戶庫存調整結束，看好明年品牌及代工兩大事業訂單能見度正向，尤其《國防授權法案》（NDAA）除了北美市場之外，效應擴及歐洲及亞太市場發酵，目前全線新產品均具備邊緣AI運算及功能，對本季及明年營運審慎樂觀。

晶睿今年第3季營收18.94億元，為四季來高點，稅後純益9,545萬元，季增2.66倍，同樣為四季來最佳，每股純益1.11元。累計今年前三季稅後純益1.23億元，年減69.6%，每股純益1.43元。

晶睿今年前三季來自ODM代工及OBM品牌比重分別為65：35，由於客戶庫存逐步去化，加上專案出貨，代工及品牌事業增長，帶動今年第3季營收衝高，主要垂直應用為交通及工業領域。對明年全球市場展望，廖禎祺表示，北美是主要營運重心，較大成長動能主要來自亞太市場。

廖禎祺表示，全球主要兩大安防大廠仍為中國品牌，因為NDAA效應，兩大品牌逐步退出國際市場，但仍有二、三線品牌競爭，晶睿將加速爭取陸廠退出的市場份額。

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