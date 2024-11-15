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神基2025年營收看升12%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
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神基（3005）昨（15）日舉行法說會，神基董事長黃明漢表示，2025年隨著PC產業需求回溫，將帶動神基綜合機構件業務雙位數成長，加上強固型電腦事業持續增長，以及車用業務回神，看好明年營運優於今年。法人預估，神基2025年營收將有8-12%年增率。

神基原先預期今年營收約年增7-12%，但全球車市需求迅速下滑，加上筆電應用的綜合機構件業務表現不如預期，法人預估神基今年全年營收年增幅降至2-5%，本季業績略優於上季。

針對強固型電腦業務，黃明漢表示，受惠全球國防先進戰略思維改變、軍備電子化成為趨勢，加上歐美公共安全需求穩健成長，以及公共事業、新應用布局等，帶動強固型電腦出貨，目前訂單能見度約3-6個月，明年可望維持過往平均15-17%的成長。

筆電應用的綜合機構件業務，神基指出，PC產業今年整體市況不如預期、影響相關業務，預計明年將有反彈，看好該業務明年將有雙位數增長。

在車用業務方面，黃明漢認為，明年車用狀況還是比較不明朗、內捲嚴重，不過，公司推出自駕應用的新產品，預計明年下半年開始放量，整體汽車機構件明年估持平至小幅成長。

神基今年第3季本業獲利創新高，但是受到業外影響，稅後純益降至11.35億元，每股純益（EPS）達1.85元；累計前三季稅後純益33.94億元，每股純益為5.55元。

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