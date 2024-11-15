AES看營運 審慎樂觀

電池模組廠AES-KY（6781）昨（15）日舉行法說會，展望後市，AES總經理宋維哲指出，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂觀今年第4季營運，展望2025年，LEV業務已來到U型反彈右側，加上伺服器BBU持續增長，及公司新業務將於明年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待明年營運。

AES過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，導致其LEV業務走衰，致使整體業績下滑，逆風情況並持續到今年上半年。宋維哲表示，但今年下半年起LEV業務已度過谷底，「U型反轉的左邊已度過，最壞時間已過。」而第4季需求比上季好。

宋維哲強調，「二輪車市場已來到U型反彈右側，只是反彈幅度多大、多快的差別。」好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期明年拉貨動能將優於今年。

針對BBU業務，宋維哲指出，明年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。

此外，AES近年積極拓展新業務、新應用，包含ESS及電信領域，預計相關新業務將於明年下半年開始對公司營收產生貢獻，目標未來三年新業務能貢獻公司整體營收比重達三成，藉此避開單一產業波動劇烈情況。

整體而言，AES對今年第4季整體營收樂觀看待，對2025年LEV及伺服器BBU及新業務皆抱持樂觀態度，看好明年業績優於今年，且對公司毛利率展望正向看待。