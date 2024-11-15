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AES法說會／明年營運審慎樂觀 預期伺服器BBU持續增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠AES-KY（6781）15日舉行法說會，展望後市，AES總經理宋維哲指出，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂觀今年第4季營運，展望2025年，LEV業務已來到U型反彈右側，加上伺服器BBU持續增長，及公司新業務將於明年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待明年營運。

AES過去兩年因歐洲自行車市場進入庫存調整，導致其LEV業務走衰，致使整體業績下滑，逆風情況並持續到今年上半年。宋維哲表示，但今年下半年起LEV業務已度過谷底，「U型反轉的左邊已度過，最壞時間已過」。而第4季需求比上季好。

宋維哲強調，「二輪車市場已來到U型反轉右側，只是反彈幅度多大多快的差別」。好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期明年拉貨動能將優於今年。

針對BBU業務，宋維哲指出，明年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。因此，預估AES BBU業務將比今年進一步成長。

此外，AES近年積極拓展新業務、新應用，包含ESS及電信領域，預計相關新業務將於明年下半年開始對公司營收產生貢獻，目標未來三年新業務能貢獻公司整體營收比重達三成，藉此避開單一產業波動劇烈情況。

整體而言，AES對今年第4季整體營收樂觀看待，對2025年LEV及伺服器BBU及新業務皆抱持樂觀態度，看好明年業績優於今年，且對公司毛利率展望正向看待。

此外，針對越南廠進度，宋維哲表示，該廠目前已進行小量試產，希望到明年初能到量產階段，未來越南廠將是很大的生產基地，主要是隨著美中貿易衝突加劇，一些較敏感的工控產品無法在中國大陸生產，會交由越南廠製造。

AES帶起這波電池模組族群漲勢，AES自身從11月6日開始起漲，股價自550元位置一口氣跳升到700多元，15日股價收在772元，上漲23元、漲幅3.07%。

伺服器 營收 電池模組

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