快訊

路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

天虹本季營運有望攀峰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

天虹（6937）執行長易錦良昨（14）日表示，旗下針對MicroLED技術推出的原子層沉積設備（ALD）將於今年底到明年初出貨兩岸客戶，看好本季傳統旺季發威，營收有望再創新高，明年營運也會比今年好，預期2025年營收可望年增二成以上。

目前天虹在設備與零配件營收占比各半，布局類CoWoS封裝邁入收割期，晶圓鍵合機及解鍵合機設備訂單在握，明年4月起出貨，推升設備類營收占比超越零配件業績。

天虹是台灣第一家成功開發「量產型」ALD薄膜製程設備的本土設備商，主要為全球半導體各大晶圓代工製造廠及記憶體晶圓製造廠提供半導體製程中所需物理氣相沉積設備、原子層沉積設備、晶圓鍵合機及解鍵合機設備以及半導體設備零備件及相關服務。

半導體 晶圓代工 營收

延伸閱讀

機器人助力智慧製造、服務創新

南台科大攜手新化高中 學生化身工程師感受5奈米製程

彰銀統籌主辦 力積電聯貸案簽約

長鑫存儲傳數萬片晶圓報廢 懲處名單驚見「台積電前高管」

相關新聞

鴻海最旺Q3 大賺493億元…純益勁揚四成

AI伺服器出貨動能發威加上蘋果新機效應帶動，鴻海昨（14）日公布第3季稅後純益493.25億元，為歷年最旺的第3季，並較...

崇越今年營收有望創高

崇越（5434）昨（14）日召開法說會，第4季持續受惠於先進製程需求以及工程進度如期挹注表現強勁，有望突破既定目標；海外...

緯穎分割台南分公司

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（14）日宣布，為落實專業分工，提高整體營運績效及市場競爭力，董事會13日通...

雙A強攻電競商機

亞洲規模最大的電競娛樂派對WirForce昨（14）日在台北盛大登場，今年現場加上WirForce Online參與人數...

樺漢明年獲利將高成長

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（14）日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓強調，在三大事業高成長，及子公司帆宣明年美國建廠將轉...

技嘉毛利率打10%保衛戰

技嘉（2376）昨（14）日公布第3季財報，單季毛利率連二季走衰，下探至10.28%，為七季來低點，面臨一成保衛戰；稅後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。