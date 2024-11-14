技嘉毛利率打10%保衛戰

技嘉（2376）昨（14）日公布第3季財報，單季毛利率連二季走衰，下探至10.28%，為七季來低點，面臨一成保衛戰；稅後純益19.27億元，季減34.94%，但較去年同期成長30.34%，每股純益2.91元，遠不如第2季的4.66元。

技嘉說明，上季因認列匯損6.28億元，侵蝕整體獲利表現，且毛利率降至10.28%，不如前一季的10.8%與去年同期的13.27%。

累計技嘉前三季稅後純益69.12億元，年增103%，每股純益10.72元，賺逾一個股本。技嘉昨天股價下跌9.5元，收291元。

技嘉日前公布10月合併營收257.71億元，雖然月減3.61%，仍處於高檔水準，年增53.72％；前十月合併營收2,252.91億元，年增108.35%，隨著AI伺服器持續出貨，法人預估，技嘉明年業績將持續明顯成長。

技嘉之前表示，受惠於AI伺服器需求持續暢旺，個人電腦（PC）產品需求同步回溫，帶動下半年營收成長；隨著輝達（NVIDIA）Blackwell架構繪圖處理器出貨，加上雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器需求延續，技嘉營運未來有機會持續升溫。

法人指出，技嘉在東南亞、歐洲、美洲都有產能，目前不排除透過併購強化供應鏈，因應成長提升產能。技嘉客戶需求多樣化，除了持續展開H100／H200，以及B200A／GB200等AI伺服器，於東南亞、 歐洲、美洲等地AI伺服器組裝線下半年產能陸續開出，將貢獻營收及獲利。

技嘉近期參加由歐洲Northern Data Group主辦的AI加速器摩天大會，在現場展出輝達HGX H200 AI伺服器和新一代GPU，以及支援歐洲最大的生成式AI超級電腦所需的技術，顯示技嘉拓展歐洲市場有成，協助在當地建立資料中心，持續推升明年AI伺服器業績增長。

技嘉認為，該公司AI伺服器資料中心整體解決方案獲客戶信賴，目前已實際建構完成五座AI資料中心，並持續建構新AI資料中心當中，為迎接快速成長需求，將深化供應鏈夥伴策略聯盟，也會持續評估發動購併。