鴻海最旺Q3 大賺493億元…純益勁揚四成

AI伺服器出貨動能發威加上蘋果新機效應帶動，鴻海（2317）昨（14）日公布第3季稅後純益493.25億元，為歷年最旺的第3季，並較第2季勁揚41%，每股純益3.55元；前三季獲利突破千億元大關、達1,063.79億元，年增近二成，每股純益7.67元。

鴻海昨天舉行線上法說會，公布上季財報。展望後市，鴻海董事長劉揚偉表示，隨著消費智能產品進入出貨旺季，加上AI伺服器出貨較去年跳增帶動下，本季營收將較上季與去年同期顯著上揚，全年業績也會比去年顯著成長。

鴻海法說會重點

鴻海第3季毛利率6.19%，季減0.23個百分點，年減0.47個百分點；營益率2.95%，季增0.08個百分點，年減0.04個百分點；淨利率2.66%，季增0.4個百分點，年減0.14個百分點；稅後純益493.25億元，較第2季勁揚41%，年增14%，每股純益3.55元。

累計前三季毛利率6.3%，年減0.07個百分點；營益率2.88%，年增0.15個百分點；淨利率2.25%，年增0.19個百分點；稅後純益1,063.79億元，年增近二成，每股純益7.67元。

鴻海財務長黃德才表示，鴻海承接大量AI伺服器訂單，推升營收顯著成長，但也影響第3季毛利率表現，惟獲利絕對金額會成長，後續仍以獲利極大化為目標。

鴻海預期，2025年因為AI伺服器單價大幅提高，也將影響毛利率表現。法人關心營收放大恐稀釋毛利率的議題，劉揚偉強調，這要看AI帶來的價值，對客戶的吸引力可以增加多少，讓客戶願意出更多錢來購買，由於生成式AI所產生的功能，讓產品更有效率，讓使用者做到過去做不到的事情，因此，毛利率都會提升。

黃德才說，鴻海會透過提高垂直整合、經濟規模，以及產品組合來增加毛利率。

就第3季四大類別產品表現來看，鴻海表示，消費智能產品受惠客戶新機發表，季對季強勁成長，並持平去年同期，符合預期。雲端網路產品受惠AI伺服器需求強勁，季對季強勁成長，優於預期，年對年也強勁成長。電腦終端產品季對季持平、年對年強勁成長，均優於預期。元件及其他產品季對季顯著成長，年對年強勁成長。

展望本季四大類產品表現，鴻海預估消費智能產品將季對季強勁成長，年對年持平。雲端網路產品季對季持平，年對年強勁成長。電腦終端產品，季對季、年對年都將下滑。元件其他產品則是季對季顯著成長，年對年持平。

談到電動車事業進展，劉揚偉透露，正在與兩家日本車廠商談順利，客戶滿意度很高。