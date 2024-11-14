技嘉財報／第3季獲利19.27億元、季減34.94% 受匯損影響
技嘉（2376）14日公布第3季稅後純益19.27億元，季減34.94%，主要是受到匯損的影響，第3季匯損達6.28億元，但稅後純益年增30.34%，第3季每股稅後純益（EPS）為2.91元，第2季EPS為4.66元，去年同期EPS為2.33元。
展望第4季，法人表示，第4季是板卡傳統淡季，但預期在新產品效應，以及AI伺服器需求暢旺下，營收將季減個位數。
技嘉前三季稅後純益為69.12億元，年增103%，前三季EPS為10.72元，已經賺一個股本，去年同期為5.34元。技嘉第3季毛利率為10.28%，季減與年減，第2季毛利率為10.80%，去年同期為13.27%。
技嘉毛利率下滑，主要是因為顯卡高階產品供貨遞延壓縮毛利率，以及AI伺服器大客戶出貨比例提高，該公司將持續以多元化客戶組合，提升客製化服務，增加液冷產品組合等方式，來提升毛利率。
技嘉10月營收257.71億元，維持高檔水準，月減3.61%，年增53.72％，今年前十個月營收2,252.91億元，年增108.35%，展望2025年，隨著AI伺服器持續出貨，法人預估，明年業績將持續兩位數成長。
技嘉第3季產品營收比重，主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言