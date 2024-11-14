緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（14）日宣布，為落實專業分工，提高整體營運績效及市場競爭力，董事會13日通過分割台南分公司讓與100%持股子公司緯穎智造，分割基準日為2025年5月1日，這也是緯創集團第二度分割製造事業體。緯穎表示，此次業務分割屬於組織重組，為落實專業分工、簡化管理流程，使子公司發展更彈性及效率。

緯穎台南分公司包含路竹廠、南科廠，主要負責主機板生產製造、NPI（新產品導入）等。台南分公司營業價值為100億元，緯穎將以溢價每股200元，認購緯穎智造新發行普通股5,000萬股。緯穎指出，分割而持有緯穎智造之股權價值與緯穎分割之營業價值相等，對股東權益並無影響，分割案完成將帶動整體營運績效提升。

緯穎旗下製造業務囊括三大洲，包括台灣台南及馬來西亞、墨西哥、捷克廠區，今年製造產線已完成全面「去中化」，在台灣廠區的擴產計畫也持續推進，台南一廠主要是承租啟碁南科建物的一至四樓，去年拍板擴建二廠，10月動土，預計2027年第4季完工投產。