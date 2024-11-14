崇越今年營收有望創高

崇越（5434）昨（14）日召開法說會，第4季持續受惠於先進製程需求以及工程進度如期挹注表現強勁，有望突破既定目標；海外布局歐洲、美國與南韓等穩步推進。法人看好，崇越今年全年營收雙位數成長，全年挑戰再創新高。

法人關注矽晶圓景氣變化以及同業業績疲軟的影響，崇越董事長潘重良提到，公司依照長約執行，價格不變，數量上可能有些時間點的彈性變動，但整體沒有變動。2022年簽訂LTA展延到2026-2027年。崇越推出QST wafer，在大尺寸矽晶圓上有很大的優勢。

對明年產業景氣，潘重良對半導體景氣樂觀，他指出，大陸矽晶圓生產有政府補貼，用低價搶進成熟製程市場，但先進製程方面，台灣還是遙遙領先。

潘重良也提到，光阻液產品今年第4季與今年第3季持平，前三季因先進製程關係，業績成長高。