崇越今年營收有望創高
崇越（5434）昨（14）日召開法說會，第4季持續受惠於先進製程需求以及工程進度如期挹注表現強勁，有望突破既定目標；海外布局歐洲、美國與南韓等穩步推進。法人看好，崇越今年全年營收雙位數成長，全年挑戰再創新高。
法人關注矽晶圓景氣變化以及同業業績疲軟的影響，崇越董事長潘重良提到，公司依照長約執行，價格不變，數量上可能有些時間點的彈性變動，但整體沒有變動。2022年簽訂LTA展延到2026-2027年。崇越推出QST wafer，在大尺寸矽晶圓上有很大的優勢。
對明年產業景氣，潘重良對半導體景氣樂觀，他指出，大陸矽晶圓生產有政府補貼，用低價搶進成熟製程市場，但先進製程方面，台灣還是遙遙領先。
潘重良也提到，光阻液產品今年第4季與今年第3季持平，前三季因先進製程關係，業績成長高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言