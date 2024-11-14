亞洲規模最大的電競娛樂派對WirForce昨（14）日在台北盛大登場，今年現場加上WirForce Online參與人數將突破27萬人，台灣品牌雙A華碩（2357）、宏碁分別針對電競產品祭出折扣優惠及開賣新品，市場看好，有望為宏碁、華碩本季在台業績增添新動能。

WirForce 2024迎來十年里程碑，今年攜手30餘家國內外廠商參與，包含宏碁、華碩、中華電、全漢、聯想、美光、Sony、鎧俠（KIOXIA）、索泰（ZOTAC）等，首次引入AI技術，進入「AI虛擬夥伴Nyx」時代。

主辦單位就肆電競執行長黃智仁看準AI PC浪潮，今年WirForce推出全新AI虛擬夥伴Nyx，擴大業界對電競加值服務的想像。

雙A針對WirForce各自出招，華碩旗下ROG玩家共和國首度以ROG SAGA第一號官方吉祥物「OMNI」作為展區主題，並祭出獨家優惠，涵蓋主機板、電競螢幕及各種周邊產品。

宏碁則舉辦「Predator玩家派對」，重點鎖定新品開賣，規劃Predator全系列電競產品展示及新品銷售，其中首賣新品包括：宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競網狀路由器「Predator Connect T7」及專為入門電競玩家設計的Predator Connect W6x等。