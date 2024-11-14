樺漢明年獲利將高成長

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（14）日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓強調，在三大事業高成長，及子公司帆宣明年美國建廠將轉虧為盈下，「2025年將是樺漢獲利快速成長的一年！」預估全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益相較今年皆會高成長。

樺漢今年受帆宣在美國建廠工程前三季虧損8億元影響，集團前三季獲利表現受限。朱復銓透露，最近在檢討此事，近幾天董事會成立專責委員會，從稽核、內控等多方面把控，未來不會再發生這麼嚴重虧損。

展望後市，樺漢預計，今年第4季營收將成長，獲利方面仍要看帆宣表現。全年來看，樺漢維持今年營收、毛利與淨利穩定成長，下半年表現優於上半年的展望。

展望2025年，樺漢預計，在三大事業工控設計、品牌通路及系統整合皆會高成長下，2025全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益相較2024年皆會高成長。朱復銓強調，樺漢近年EPS大約20元，而2025年將是重要元年，是樺漢獲利成長快速的一年，第一階段目標希望EPS突破30元。

朱復銓指出，明年B／B Ratio為1.1-1.2，在手訂單超過1,650億元。而高成長主要是因三個因素，第一、樺漢個體持續高成長動能，其中包含NCR Voyix在手訂單約160億元，第二、子公司康創（Kontron）訂單持續高成長，第三、預期明年帆宣美國建廠將轉虧為盈。

樺漢今年第3季營收377.12億元，季增3.83%、年增25.86%，毛利率20.32%，較上季及去年同期皆成長，本業獲利創單季新高，營益率4.55%，優於上季但低於去年同期，稅後純益6.91億元，季增36.29%、年減9.44%，為單季次高，每股純益（EPS）達5.03元；累計今年前三季EPS達13.39元，賺逾一個股本。