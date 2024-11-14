雙雄拚戰AI伺服器！廣達前三季EPS賺贏去年 鴻海AI伺服器比重破50%

廣達、鴻海今日召開法說會，雙雙對AI伺服器釋出樂觀展望。廣達財務長楊俊烈說，明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比，也將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。鴻海董事長劉揚偉更說，AI將成2025年ICT產業最大的成長動能，明年是「AI（人工智慧）年」。

劉揚偉也釋好消息，他指出，前三季AI伺服器出貨已較去年大增兩倍，AI伺服器將成為明年公司最大成長動能，預估明年AI伺服器出貨持續強勁成長，AI伺服器營收佔整體伺服器比重將達50%，且GB200系列需求如同輝達執行長黃仁勳所言非常瘋狂，目前一切持續按照計畫進行。

劉揚偉認為，2025年的營運，雖然通膨趨緩，但仍要觀察政經局勢、貨幣政策、AI產業發展這三大重點，在生成式AI發展的推動下，全球對AI領域的投資正在加速，預計到2025年，AI將成為全球資通訊領域最重要的成長引擎，也是鴻海集團的主要成長動能。他預測，到2025年，AI伺服器將佔鴻海整體伺服器營收50%，並且出貨量將逐季增長。

展望AI發展趨勢，劉揚偉指出，AI伺服器將在未來幾年迎來高速增長，2025年可樂觀以待，明年也會是AI年，鴻海集團將把握此商機進入新的成長階段：不僅是AI產品的製造商，還將成為AI技術的使用者，並具備超級運算能力，為未來發展奠定基礎。

鴻海第三季營收1.85兆元，稅後純益493.25億元創同期新高，每股盈餘3.55元，累計前3季合併營收4兆7291.11億元，稅後獲利1063.79億元，每股純益7.67元，也優於去年同期6.42元。

廣達財務長楊俊烈指出，受惠於AI伺服器需求旺盛，第三季稅後純益達166.3億元，較上季增長近一成，年增近三成，創下單季新高，每股純益4.32元；前三季的稅後純益則為438.3億元，年增約五成，已超越歷年全年表現，每股純益為11.37元。廣達指出，AI伺服器營收比重達50%，明年可望延續今年動能，維持三位數成長，占比上看70%。

廣達前三季累計營收為9934.4億元，同比增長24.5%；毛利率8%；稅後純益為438.3億元，每股純益為11.37元超越去年。其中，第三季營收達4245.5億元，季增37%，年增48%，毛利率7.33%；稅後純益為166.3億元，季增9.9%，年增29.9%，每股純益4.32元。

楊俊烈也分享輝達最新Blackwell出貨動態和各大雲端服務供應商（CSP）訂單趨勢。他表示，針對輝達產品，年底前將小量出貨，但貢獻有限，預期下一波AI伺服器拉貨加速成長期將落在明年第1季中。美系CSP廠商均加大明年的AI投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資，且CSP廠商已開始看到AI投資回報，這有助形成良性循環，推動後續AI投資。