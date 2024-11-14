廣達法說會／明年AI伺服器營收「三位數」成長 占雲端業務比破七成

代工大廠廣達（2382）14日召開法說會，廣達財務長楊俊烈表示，明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比，也將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。

楊俊烈預期，第4季受到輝達（NVIDIA）新平台轉換影響，整體伺服器出貨將較前季持平，其中通用伺服器第3季需求反彈力道強勁，預期動能將延續至第4季；筆電方面，由於第3季基期較高，第4季出貨量將下滑10%至15%，但平均銷售單價會小幅成長。

楊俊烈指出，由於第4季筆電產品平均銷售單價較高，加上AI伺服器進入新舊平台轉換期，預估毛利率與營益率將較第3季下滑。

對於輝達最新Blackwell出貨動態，楊俊烈表示，年底前將小量出貨，但貢獻有限，預期下一波AI伺服器拉貨加速成長期將落在明年第1季中。

展望明年，廣達預估，筆電營收占比進一步下滑至約20%，車用營收占比估維持個位數百分比。

廣達並預期，明年資本支出規模將落在約120億元，與今年相近。廣達指出，下世代AI伺服器平均銷售單價估將較前一世代成長二至三倍，由於零組件成本高昂、產品架構複雜度提高，客戶希望廣達在量產前預先儲備關鍵零組件庫存，確保關鍵零組件供應順利及順利交貨。

從各大雲端服務供應商（CSP）動態來看，廣達表示，美系CSP廠均加大明年的AI投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資，且CSP廠已開始看到AI投資回報，有助對後續AI投資形成正向的良性循環。