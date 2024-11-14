快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

廣達法說會／明年AI伺服器營收「三位數」成長 占雲端業務比破七成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）14日召開法說會，廣達財務長楊俊烈表示，明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比，也將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。

楊俊烈預期，第4季受到輝達（NVIDIA）新平台轉換影響，整體伺服器出貨將較前季持平，其中通用伺服器第3季需求反彈力道強勁，預期動能將延續至第4季；筆電方面，由於第3季基期較高，第4季出貨量將下滑10%至15%，但平均銷售單價會小幅成長。

楊俊烈指出，由於第4季筆電產品平均銷售單價較高，加上AI伺服器進入新舊平台轉換期，預估毛利率與營益率將較第3季下滑。

對於輝達最新Blackwell出貨動態，楊俊烈表示，年底前將小量出貨，但貢獻有限，預期下一波AI伺服器拉貨加速成長期將落在明年第1季中。

展望明年，廣達預估，筆電營收占比進一步下滑至約20%，車用營收占比估維持個位數百分比。

廣達並預期，明年資本支出規模將落在約120億元，與今年相近。廣達指出，下世代AI伺服器平均銷售單價估將較前一世代成長二至三倍，由於零組件成本高昂、產品架構複雜度提高，客戶希望廣達在量產前預先儲備關鍵零組件庫存，確保關鍵零組件供應順利及順利交貨。

從各大雲端服務供應商（CSP）動態來看，廣達表示，美系CSP廠均加大明年的AI投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資，且CSP廠已開始看到AI投資回報，有助對後續AI投資形成正向的良性循環。

AI 伺服器 廣達

延伸閱讀

鴻海集團人氣熱 AI猛將報到

輝達、軟銀攻AI 夏普轉型添助力 鴻海大贏家

輝達與軟銀強強聯手 合作更緊密

字母無人小黃 洛城全面開放

相關新聞

鴻海集團人氣熱 AI猛將報到

今年科技日現場，下一個兆元產業成為鴻海對ＡＩ發展的重要註解，鴻海領先同業於年底出貨GB200首批訂單，旗下小金雞成為第四季集團股的急先鋒。

廣達法說會／明年AI伺服器營收「三位數」成長 占雲端業務比破七成

代工大廠廣達（2382）14日召開法說會，廣達財務長楊俊烈表示，明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長，AI伺...

鴻海法說會／如何因應川普2.0？董座劉揚偉：觀察新政府變化做出調整

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對如何因應即將上任的美國總統川普的政策？鴻海董事長劉揚偉表示，「川普剛被選上，還沒有...

鴻海法說會／電動車將與兩家日本車廠合作 近幾個月簽訂合約

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對電動車（EV）進展？董事長劉揚偉表示，「正在與兩家日本車廠商談順利，客戶滿意度很高...

符合預期！鴻海第三季獲利創同期新高 前三季每股賺7.67元

鴻海今天下午公布前3季財報，毛利率年減、營益率和淨利率年增，稅後獲利新台幣1063.79億元，年增19.6%，每股基本純...

鴻海法說會／2025面臨3大影響！劉揚偉：AI是ICT最重要成長動能 占伺服器比重50%

鴻海（2317）14日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，2025年將面臨三大影響因子，分別是政經局勢、貨幣政策，以及AI產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。