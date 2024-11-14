鴻海法說會／如何因應川普2.0？董座劉揚偉：觀察新政府變化做出調整

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對如何因應即將上任的美國總統川普的政策？鴻海董事長劉揚偉表示，「川普剛被選上，還沒有正式成為美國總統，還不清楚有什麼政策，鴻海的全球布局都是因應客戶需求，以及我們自己的策略，鴻海在各國的營運都在擴大，包括美國、中國大陸、墨西哥與印度等」。

他強調，「鴻海關心的是投資政策與商業環境，目前還要觀察新政府的變化，我們會做出必要調整。隨著AI與EV增加，需要更多區域製造能力，鴻海在這幾國都會持續增加投資，鴻海在全球24國家地區，超過200個營運據點，是我們競爭優勢之一」。

他說，鴻海在美國營運近40年來，歷經超過11屆總統，一直擴大，鴻海在美國發展是長期穩定的，鴻海目前在美國有50個廠區，每年256億美元營收，雇用超過5,000名員工。

至於美國威州的投資案，他說，過去3年多期間，鴻海在威州投資規模達10億美元，所雇用的美國同仁至少成長42%。威州的營收較去年同期，成長了140%！今年以來，鴻海更是威州拉辛郡最大的納稅者。「也因為鴻海的耕耘，我們看到了更多的企業來到當地投資，一起貢獻威州的經濟與就業」。

長期來看，鴻海受惠於全球化的布局、和新事業的發展商機，鴻海在威州、德州廠區，在AI及伺服器領域都有一定的受益；美國俄州的電動車廠也將持續導入新的客戶。幾個月前也宣布在美國新增投資，因此，鴻海在美國的展望還是很正面的。