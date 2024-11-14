第3季獲利亮眼 緯穎漲逾5%、神達衝漲停再創歷史新高

台股14日續弱，AI伺服器代工股大多下跌，但緯穎（6669）、神達（3706）股價反向走強，緯穎第3季每股純益34.36元，獲利為單季最佳，神達第3季獲利攀上八季來高點，每股純益0.95元。神達14日再度攻高大漲，衝至漲停69.8元，為14日成交量第一名；緯穎跳空大漲逾5%，收2,260元。

鴻海、廣達14日將發布財報，然而股價收黑，已發布財報的緯穎、神達因獲利亮眼，股價雙雙走強，神達更飆上漲停板，波段漲幅達48%，漲勢驚人，緯穎則出量跳空站上年線，收2,260元，為近四個月以來新高。

神達受惠伺服器業務增溫，第3季本業獲利創新高，單季稅後純益11.45億元，攀上八季來高點，年增83.49%，每股純益0.95元。前三季稅後純益29.45億元，年增98.18%，每股純益2.44元。加上10月營收達71.48億元，年增149.7%，創下歷史新高，都推動股價持續走強。

神達伺服器大客戶甲骨文日前調高2026年度財測，該公司也預期當前2025年度的資本支出也會提高一倍，在甲骨文及亞馬遜AWS持續擴充資料中心，加上其他中小型雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨下，帶動神達旗下伺服器子公司神雲科技今年業績持續增長。

緯穎第3季合併營收978.18億元，年增85.2%；單季稅後純益衝上63.28億元，季增34.8%，年增1.42倍，創新高，每股純益34.36元。今年前三季獲利達157.29億元，超越歷年全年獲利，年增84%，每股純益88.38元。

緯穎近年來專注在台灣、馬來西亞、捷克與墨西哥等地擴建產能，馬來西亞廠主機板產能第4季已加入量產行列，今年製造產線已完成全面「去中化」，緯穎董事長洪麗寗日前指出，美國總統大選的結果，將牽動緯穎赴美設廠評估。