符合預期！鴻海第三季獲利創同期新高 前三季每股賺7.67元

鴻海今天下午公布前3季財報，毛利率年減、營益率和淨利率年增，稅後獲利新台幣1063.79億元，年增19.6%，每股基本純益7.67元，其中第3季毛利率下滑，稅後獲利493.25億元，季增41%，年增14%，創同期新高，每股賺3.55元。

鴻海第3季單季合併營收1兆8545.69億元，較第2季1兆5505.51億元成長20%，比2023年同期1兆5431.64億元增加20%，是歷年第3季同期新高，鴻海第3季合併毛利率6.19%，較第2季6.42%減少0.23個百分點，比去年同期6.66%減少0.47個百分點。

鴻海第3季合併營業利益547.71元，營益率2.95%，較第2季2.88%增加0.08個百分點，比去年同期2.99%減少0.04個百分點。

鴻海第3季稅後獲利493.25億元，創歷年同期新高，較第2季350.45億元成長41%，比去年同期431.28億元增加14%，第3季淨利率2.66%，較第2季2.26%增加0.4個百分點，比去年同期2.79%減少0.14個百分點，鴻海第3季每股基本純益3.55元，優於第2季2.53元和去年同期3.11元。

鴻海先前評估第3季業績較第2季和2023年同期顯著成長，第3季能見度更佳，受惠AI伺服器產品需求高，結果符合先前預期。

其中消費智能產品估較第2季明顯成長，比去年同期持平，結果符合預期；雲端網路小幅季增，較去年同期明顯成長，結果季增優於預期。

第3季電腦終端估小幅季減，較去年同期小幅成長，結果季持平、明顯年增優於預期；連接器、精密模組、鏡頭、車用零組件等元件和其他產品均較第2季和去年同期明顯成長，結果小幅季增。

從產品營收比重來看，鴻海第3季消費智能產品占比約45%，雲端網路產品占比約32%，電腦終端產品占比約17%，元件和其他產品占比約6%。

鴻海累計前3季合併營收4兆7291.11億元，較去年同期4兆3101.49億元成長9.72%，前3季毛利率6.3%，較去年同期6.37%微減，前3季代表本業的營業利益1361.26億元，營益率2.88%，較去年同期2.73%增加0.15個百分點。

鴻海累計前3季稅後獲利1063.79億元，較去年同期889.53億元增加19.6%；淨利率2.25%，較去年同期2.06%增加0.19個百分點，前3季每股純益7.67元，優於去年同期6.42元。